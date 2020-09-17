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Как получить 100 баллов на ЕГЭ 

Мария Иванова 26 минут назад
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Фото: РИА Новости
Опрошенные «Ура.ру» выпускники дали советы школьникам, которые мечтают сдать ЕГЭ на сто баллов. Оказалось, что нанимать репетитора для этого необязательно.
В первую очередь стобалльники советуют не ставить перед собой цель написать идеальную работу. Из-за высоких требований к самому себе можно начать сильно нервничать и в результате ошибиться.

«Не нужно мечтать о максимальном результате. Нужно гореть предметом и по-настоящему интересоваться им», — рассказал Руфина Талалаева, получившая сто баллов на ЕГЭ по информатике.

Стобалльница ЕГЭ по химии Анна Ильина добавила, что все знания, которым школьникам дают репетиторы, можно получить и дома самостоятельно.

«Самое главное — изучить кодификатор и выстроить систему в голове вместо того, чтобы бездумно проходить одну тему за другой», — подчеркнула она.

Один из залогов для получения высшего балла — достаточное количество времени на решение заданий. Чтобы научиться работать быстро, можно проводить эксперименты дома, решая пробники за ограниченный промежуток времени. Для тренировок стоит выбирать самые сложные варианты.
Получившая сто баллов на ЕГЭ по русскому языку Анна Черепанова отметила, что иногда решающую роль играет удача.

«Когда после самого экзамена мы с одноклассниками обсуждали темы их сочинений, мне казались они очень сложными. Сомневаюсь, что мне удалось бы так же хорошо написать экзамен с другим вариантом», — отметила она.

Как сообщал «Рамблер», исследование образовательной компании Maximum Education показало, что в 2020 году баллы ниже ожидаемых получили 45 процентов сдававших ЕГЭ. Почти четверти выпускников после получения результатов ЕГЭ пришлось изменить планы и подать документы в вузы ниже уровнем.
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Комментарии
Общество , Анна Ильина , Анна Черепанова
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