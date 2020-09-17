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Родился полностью здоровый ребенок с двумя головами 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Родились близнецы с общим телом и двумя головами
Фото: mmtimes.com
В столице Мьянмы городе Нейпьидо родился двухголовый ребенок. Об этом сообщает издание Myanmar Times.
Младенец появился на свет вечером в среду, 16 сентября, и стал вторым ребенком в семье. Его мать, 29-летняя Санда Мьин, поступила в больницу на восьмом месяце беременности. Из-за осложнений при родах ей сделали кесарево сечение.
Вес младенца после рождения составлял 2,5 килограмма. У него лишь один набор конечностей и внутренних органов. «Не считая лишней головы, новорожденный полностью здоров, — заявил директор больницы. — Я видел сиамских близнецов, но это первый случай, когда я вижу двухголового ребенка».
17 сентября мальчика доставили в специализированное педиатрическое медицинское учреждение столицы, сообщает ТАСС. Он находится в реанимации.
Ранее сообщалось о ребенке, который родился с двумя головами в одной из больниц Украины. Врачи сообщили, что у ребенка две головы и два позвоночника, но одно сердце.
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Комментарии
Общество , ИТАР-ТАСС , Бирма , Нейпьидо
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