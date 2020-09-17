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Скандал в храме: чеченцы выдвинули свое обвинение 

Мария Иванова 1 час назад
Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев пообещал обратиться в Генпрокуратуру из-за того, как СМИ освещают скандал с осквернением православного источника в Калининграде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как писал «Рамблер», ранее в интернете появилось видео, на котором несколько молодых людей моют обувь в источнике, расположенном при храме в Калининграде. «Для них это святая вода, а вы в натуре ноги чистите», — сказал снимавший их приятель.
Сначала молодых человек приняли за чеченцев, глава Чечни Рамзан Кадыров провел проверку и выяснил, что они — уроженцы другого региона. По его мнению, если поступок был совершен не по незнанию, а намеренно, «нелюди без религии и национальности» должны ответить перед законом.
По словам Саралиева, СМИ в новостях об осквернении источника «попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира».

«Чеченцев на видео нет, а все мусульманское сообщество возмущено поведением подонков», — подчеркнул он.

В то же время Саралиев заявил, что ответственность должны понести и СМИ. Он попросит Генпрокуратуру проверить журналистов на разжигание межнациональной розни и нарушения закона о СМИ.
Депутат подчеркнул, что хочет не уголовного преследования журналистов, а административного наказания или предупреждения со стороны Роскомнадзора.
Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Шамсаил Саралиев , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ , Госдума , Калининград , Чеченская Республика
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