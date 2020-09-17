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«Страшные» симптомы и уколы в живот: Скабеева рассказала о болезни 

Мария Иванова 46 минут назад
«Довольно страшно»: Скабеева сообщила о болезни
Фото: РИА Новости
Телеведущая Ольга Скабеева переболела коронавирусом. В своем Telegram-канале она рассказала, что даже маски и перчатки не помогли ей защититься от инфекции.
Скабеева отметила, что с болезнью столкнулась во время отпуска.

«38,5. Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно) Больше всего мне не понравились уколы в живот», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Ведущая поблагодарила своего лечащего врача за «душеспасительные разговоры»: он рассказал ей, что коронавирус лечить уже научились, а в реанимацию сейчас попадает гораздо меньше людей, чем раньше.

«Берегите себя, друзья. Носите перчатки и маски (хотя я их носила маниакально и что-то не помогло)» — отметила Скабеева.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о госпитализации с коронавирусом оперной певицы Анны Нетребко. Она заявила, что пять дней находится в больнице с «ковидной пневмонией» и скоро пойдет на поправку.
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Общество , Анна Нетребко , Ольга Скабеева
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