«Довольно страшно»: Скабеева сообщила о болезни

Телеведущая Ольга Скабеева переболела коронавирусом. В своем Telegram-канале она рассказала , что даже маски и перчатки не помогли ей защититься от инфекции.

Скабеева отметила, что с болезнью столкнулась во время отпуска.

«38,5. Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно) Больше всего мне не понравились уколы в живот», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Ведущая поблагодарила своего лечащего врача за «душеспасительные разговоры»: он рассказал ей, что коронавирус лечить уже научились, а в реанимацию сейчас попадает гораздо меньше людей, чем раньше.

«Берегите себя, друзья. Носите перчатки и маски (хотя я их носила маниакально и что-то не помогло)» — отметила Скабеева.