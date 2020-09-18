«Просто зверел»: третьеклассник терроризирует школу

Екатеринбурге правоохранительные органы начали проверку по сообщению о конфликтном поведении третьеклассника одной из школ. Девятилетний мальчик регулярно избивает одноклассников, включает громкую музыку на уроках, а однажды даже напал на учителя с ножом. Юрист объяснил «Газете.Ru», что ответственность за поведение ребенка должны нести родители. Однако мальчик живет с бабушкой и дедушкой — его мама умерла, а папа находится в тюрьме, что, по мнению психолога, и является корнем проблемы.

В Екатеринбурге началась проверка по сообщению об агрессивном поведении третьеклассника, который донимает учеников и учителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области.

«Выясняются все обстоятельства инцидента, для чего опрашиваются возможные очевидцы, преподавательский состав и руководство школы, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия, направленные на оценку действий органов системы профилактики», — заверили в ведомстве.

Кроме того, поведением девятилетнего мальчика заинтересовались в прокуратуре . Там оценят, как в данной ситуации действовало руководство школы, привлекался ли к решению проблемы школьный психолог, а также как работали в этой ситуации органы опеки. По итогам проверки в ведомстве примут меры прокурорского реагирования.

Ранее родители написали коллективную жалобу на третьеклассника в правоохранительные органы. Они также рассказали «Комсомольской правде», что школьник регулярно избивает их детей и даже однажды напал с ножом на учительницу.

Как передает «КП», из-за мальчика четыре классных руководителя уже покинули школу. Только с начала этого учебного года он избил нескольких детей, а 17 сентября утром разбил девочке телефон.

«Он мог в столовой облить горячим чаем другого мальчика или посреди урока встать и пойти по своим делам. Были и внезапные «концерты», когда он включал музыку на колонке. Он дрался и просто зверел. У него были удары взрослого мужика. Настолько дикие и агрессивные. Бил все, что видел. И ему было совсем не важно, девочка это или мальчик», — рассказала изданию бывшая учительница третьеклассника Екатерина Моисеева.

Она добавила, что после такого опыта работы ей пришлось пить успокоительные — из-за стресса она даже похудела на 10 килограммов. Между тем, родители одноклассников мальчика отмечают, что в первом классе он был примерным учеником.

«Я прекрасно помню, каким хорошим мальчиком он был в первом классе, — сообщила «КП» мама одноклассницы хулигана Юлия Емельянова. — Два года назад он чуть ли не лучше всех в классе читал. Но потом поведение стало просто безобразным. Моя дочка однажды дала ему отпор, когда заступилась за друга. А он почему-то не стал ее бить в ответ. В целом эта ситуация уже стала просто невыносимой, большинство родителей боятся отпускать детей в школу. Их могут избить еще до начала уроков».

Дело осложняется тем, что мальчика воспитывает бабушка с дедушкой. Его мама умерла, а отец отбывает срок в колонии, передает «Комсомольская правда». При этом бабушка мальчика выходит на связь крайне редко, а с другими родителями ведет себя агрессивно. Например, вот что женщина написала после недавнего инцидента, когда мальчик снова принес в школу нож:

«Никаких подачек или льгот у нас нет. Опекунских денег не получаем, но смогли собрать ребенка в школу, можем себе позволить каждое лето возить его на море, посещать спортивные секции, покупать гаджеты. Скорее это ваши дети беспризорные! Если наш «одуванчик», то ваши — «лопухи»!».

Как сообщила «Комсомольской правде» исполняющая обязанности начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Ольга Бабченко, бабушка мальчика отказалась от обследования ребенка.

«Для принудительного направления на комиссию у школы нет полномочий. Сейчас мы ждем действий от правоохранительных органов. До этого момента к нему будет прикреплен персональный наставник, который будет сидеть с ним за партой во время уроков», — заявила она.

Издание подчеркивает, что семья ребенка зарегистрирована как неблагополучная и стоит на учете. Директор школы, однако, объяснил «Комсомольской правде», что не имеет права отказать третьекласснику в бесплатном образовании.

Как рассказал «Газете.Ru» председатель комиссии по юридической безопасности МОО Ассоциации юристов России Алексей Гавришев, воспитание ребенка, согласно семейному законодательству, является обязанностью родителей и опекунов, и ответственность за неуправляемость ребенка лежит именно на них.

«Поэтому органы опеки могут лишить их родительских прав. А в случае, если ребенок будет причинять вред имуществу школы или здоровью других детей, родители могут понести уже уголовную ответственность», — подчеркнул юрист.

«Полагаю, что интерес правоохранительных органов направлен на сотрудников учебного заведения, а также родителей школьника, так как именно в деятельности указанных лиц кроются истинные причины такого поведения ребенка», — также пояснил адвокат.

По его словам, согласно российскому законодательству, ребенок не обладает полной дееспособностью, в связи с чем никакого воздействия на него правоохранительные органы оказывать не имеют права.

«По общим правилам, в случае, если поведение несовершеннолетнего выходит из ряда вон и ущемляет тем самым интересы других обучающихся, работу с ним должны проводить детские психологи и педагоги учебного заведения, которые должны установить, почему такое поведение имеет место быть, а также провести работу, направленную на исправление ситуации», — добавил Гавришев.

С тем, что за поведение ребенка ответственны родители, согласен и врач-психиатр Константин Ковалев

«Мы видим пример переписки в чате — бабушка агрессивно разговаривает с другими родителями. Ребенок перенимает у семьи модель поведения. А я так понимаю, что дома у мальчика общаются на повышенных тонах, проявляют агрессию и за словом в карман не лезут. Ребенок смотрит, запоминает, делает выводы», — пояснил «Газете.Ru» эксперт.

Он уверен, что если с семьей школьника не удается договориться, то и исправить поведение ребенка очень сложно.