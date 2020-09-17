Названы самые трезвые регионы России 

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Следующими в рейтинге идут Удмуртия (9,91 литра) и Карелия (9,74 литра).

В пересчете по всей стране на душу населения выходит шесть литров выпитого этанола за год.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин заметил, что за последние несколько лет в России снижается потребление этанола в расчете на душу населения — раньше на одного человека приходилось по 17-18 литров этанола в год. Разница этого показателя в регионах объясняется разными факторами, в том числе уровнем доходов и качеством жизни населения. Нельзя не учитывать и этнокультуральные особенности областей.