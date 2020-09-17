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Парламентарий назвал случившееся осквернением святыни и ужасным событием. По его мнению, СМИ "добавили остроты" в ситуацию, стремясь "сделать трафик за счет громких заголовков".

"Они попытались демонизировать чеченский народ, который как никто другой знает цену межрелигиозного мира", — заявил Саралиев.

Депутат также уточнил, что на видеоматериале были не чеченцы.

"Я подготовил письмо в Генпрокуратуру РФ на предмет наличия в действиях журналистов преступлений касательно "разжигания межнациональной розни" и нарушения закона о СМИ", — сказал Саралиев.

При этом он добавил, что не ожидает, что начнется уголовное дело, считая достаточным административное наказание.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором несколько молодых людей со смехом помыли ботинки в источнике со святой водой при православном храме в Калининграде. Изначально предполагалось, что они являются уроженцами Чечни.