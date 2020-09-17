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Во Владивостоке потратили миллионы рублей на спорные элементы озеленения 

Российская Газета 43 минуты назад
Во Владивостоке потратили миллионы на безвкусные клумбы
Фото: Ольга Журман
Не вызвали замечаний 19 тематических цветников вроде "160 лет Владивостоку", 134 клумбы, 30 топиарных фигур из искусственного мха. Правда, владивостокцы удивились появлению 80 передвижных клумб — ящиков на колесиках, изготовленных заключенными. Зачем тратить деньги, если цветы прекрасно растут в земле? Но в муниципалитете утверждают, что ГУФСИН эти ящики городу подарило.
Однако особо возмутили горожан огромные вазоны, выставленные на центральной улице Светланской. Они вызвали в соцсетях такую реакцию: "Очень страшно, даже уродливо. Как будто в почве деревья и цветы не вырастут", "Красота такая… навевает сходство с колумбарием". На следующее утро вазоны "перешли" дорогу и оказались на центральной городской площади, у автобусной остановки и у здания Дальрыбвтуза. Как пояснили в пресс-службе мэрии, это было сделано "после того как специалисты провели мониторинг социальных сетей и выяснили мнения горожан".
Согласно информации с сайта "Госзакупки", поставка "кашпо и вазонов для уличного озеленения с накопителями жидкости" обошлась городскому бюджету в 7,2 миллиона рублей.
Закавыка еще и в том, что в них высажены туи. А печальный опыт с этими растениями во Владивостоке уже был. В нулевых ими засадили весь сквер у остановки "Дальзавод" и несколько клумб. Тогда и выяснилось: не терпят туи местных ветров. Но сменившаяся команда мэрии этого, видимо, не знала, и некому было подсказать куратору Управления дорог и благоустройства Сергею Русских, что деньги будут потрачены зря.
На вазоны, в которые высадили туи, потратили 7,2 миллиона бюджетных рублей. Однако эти растения местных ветров не терпят
Еще одно чудо благоустройства общественного пространства — странная лавочка ценой в один миллион рублей — появилась во Владивостоке буквально на тротуаре. Она заняла крохотный пятачок возле старого здания почтамта в полутора метрах от автодороги, полностью перекрыв памятник Элеоноре Прей. Лавочка представляет собой модуль из шести стеклокерамических скамеек и 18 цветочниц с дренажной (на тротуарной плитке!) системой.
Кому-то это сооружение напомнило стоматологическую плевательницу. "Вряд ли нормальному человеку захочется присесть посреди Светланской и наслаждаться выхлопными газами", — пишут в соцсетях.
Кстати, на днях стало известно, что на Корабельной набережной Владивостока по заказу администрации города установят десять бронзовых чаек за 2,5 миллиона рублей. "Чайки у нас, как и голуби, играют роль городских крыс. Зачем еще бронзовые?" — удивились владивостокцы.
Между тем горожане понимают, что принимать решения о местах установки разного рода лавочек и малых архитектурных форм чиновники мэрии могут без общественного обсуждения. И все-таки о вкусах, вопреки устоявшемуся мнению, спорят. Спорят и жители Владивостока, но тех, кому концепция озеленения нравится, в соцсетях и местной прессе почти не слышно.
Дословно
Павел Шугуров, руководитель мастерской монументального искусства "33+1" (Владивосток):
— Это безвкусица и хаос — результат того, что некомпетентные люди принимают решения. Они украшают город тем, что поставили бы себе в огород. Ненужная трата денег, транжирство.
Валентин Аникеев, кандидат архитектуры, член Союза архитекторов России (Приморский край):
— Городской Совет по архитектуре расформирован, Горзеленхоза во Владивостоке давно нет. Все вопросы, по благоустройству в том числе, отошли к бывшему жителю Казани Азату Ислаеву. Но ему еще надо завоевать авторитет у населения. У каждого нашего мэра была своя "фишка". Вот Пушкарев все хотел ВКАД — кольцевую автодорогу вокруг Владивостока — построить. А нынешний глава Олег Гуменюк делает ставку на благоустройство. Почему бы нет, это надо приветствовать. Но заниматься благоустройством нужно постоянно, не пиар-кампаниями и не в виде шоу.
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Комментарии
Общество , Олег Гуменюк , Сергей Русских , Элеонора Прей , Азат Ислаев , Почта России , Дальзавод , ФСИН , Владивосток
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