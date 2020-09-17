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Вакцинация от коронавируса в Подмосковье может начаться зимой 

РИА Новости и ещё 9 55 минут назад
Названа дата вакцинация от коронавируса в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе начнётся в декабре-январе.

"Я очень надеюсь, что с нового года, даст бог, с декабря, мы тоже начнём вакцинировать. Все ждём, но необходимо получить окончательные документы, чтобы вакцина была безупречной", — сказал Воробьев в эфире канала "Россия 24".

Он уточнил, что вакцинация будет бесплатной.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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