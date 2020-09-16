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Хакеры запустили фейковую рассылку писем от имени ректора МГУ 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Хакеры запустили рассылку писем от имени ректора МГУ
Фото: РИА Новости
Компания Group-IB зафиксировала с 9 по 16 сентября фейковую рассылку писем от имени ректора МГУ, в которых содержится программа для кражи паролей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"СERT Group-IB зафиксировал в сентябре серию почтовых рассылок вредоносных программ от имени руководства МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди получателей — финансовые, промышленные и государственные организации России. В письме злоумышленники от имени ректора Виктора Садовничего просят получателей ознакомиться с прикрепленным документом — описанием бюджета на 2020 год — и оперативно выслать свое коммерческое предложение", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сами письма написаны довольно безграмотно, со стилистическими ошибками, порядок слов и предложений указывает на машинный перевод.

"Судя по всему, злоумышленники поленились поменять или проверить перед рассылкой все ссылки в шаблоне, что свидетельствует о подобных атаках от имени других иностранных университетов", — поясняют в компании.

В фейковых письмах отправителем указаны admin@msu.ru или admin@rector.msu.ru, но в действительности письма уходили с скомпрометированного почтового сервера португальского отеля "Hotel Afonso V" в городе Авейру. После обнаружения атаки аналитики CERT-GIB оповестили администрацию отеля о взломе.

"Все письма содержали.zip архив с именем "Запрос коммерческого предложения" с исполняемым файлом.exe внутри. При запуске устанавливалась вредоносная программа из семейства Loki PWS, предназначенная для кражи с зараженного компьютера логинов и паролей. В дальнейшем злоумышленники могут использовать их для получения доступа к почтовым аккаунтам или криптокошелькам, для финансового мошенничества, шпионажа или продать похищенные данные на хакерских форумах", — добавили в компании.

"Ни ректор МГУ, ни административные подразделения ректората университета никогда не рассылают писем с подобным содержанием. Службы информационной безопасности МГУ обеспечивают постоянный мониторинг и контроль внутренних информационных систем. Напоминаем, что мошеннические письма могут быть очень убедительными, использовать официальный стиль и содержать фирменные логотипы", — сообщил заместитель начальника отдела информационных технологий МГУ Василий Кузьмин.

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Комментарии
Общество , Наука и техника , Виктор Садовничий , Василий Кузьмин , МГУ
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