Хакеры запустили рассылку писем от имени ректора МГУ

"СERT Group-IB зафиксировал в сентябре серию почтовых рассылок вредоносных программ от имени руководства МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди получателей — финансовые, промышленные и государственные организации России. В письме злоумышленники от имени ректора Виктора Садовничего просят получателей ознакомиться с прикрепленным документом — описанием бюджета на 2020 год — и оперативно выслать свое коммерческое предложение", — говорится в сообщении.
"Судя по всему, злоумышленники поленились поменять или проверить перед рассылкой все ссылки в шаблоне, что свидетельствует о подобных атаках от имени других иностранных университетов", — поясняют в компании.
"Все письма содержали.zip архив с именем "Запрос коммерческого предложения" с исполняемым файлом.exe внутри. При запуске устанавливалась вредоносная программа из семейства Loki PWS, предназначенная для кражи с зараженного компьютера логинов и паролей. В дальнейшем злоумышленники могут использовать их для получения доступа к почтовым аккаунтам или криптокошелькам, для финансового мошенничества, шпионажа или продать похищенные данные на хакерских форумах", — добавили в компании.
"Ни ректор МГУ, ни административные подразделения ректората университета никогда не рассылают писем с подобным содержанием. Службы информационной безопасности МГУ обеспечивают постоянный мониторинг и контроль внутренних информационных систем. Напоминаем, что мошеннические письма могут быть очень убедительными, использовать официальный стиль и содержать фирменные логотипы", — сообщил заместитель начальника отдела информационных технологий МГУ Василий Кузьмин.