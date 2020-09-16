Каждый десятый пациент с COVID возвращается в больницы

Каждый десятый пациент с COVID-19 возвращается в больницу после того, как его выписывают из приемного отделения.

Новое исследование оценило данные по более чем 1 400 пациентам, поступившим в больницы в течение первых трех месяцев после выписки из приемных отделений. Почти каждый десятый пациент с диагнозом COVID-19 возвращался в медицинские учреждения. В исследовании, опубликованном в журнале Academic Emergency Medicine, изучались данные пациентов с коронавирусом из Филадельфии в период с марта по май 2020 года.

Такие факторы, как более низкий показатель пульсоксиметрии и лихорадка, были одними из самых ярких симптомов, говоривших о риске повторной госпитализации. Возможно, исследование поможет врачам отделений неотложной помощи вести более информированные беседы с пациентами, у которых есть подозрение на COVID-19. Иногда бывает сложно поставить этот диагноз и отправить пациента домой, не зная, заболеет ли он в ближайшие дни. Это исследование дает врачам несколько подсказок, позволяющих узнать, на какие факторы риска следует обращать внимание.

Сами авторы работы были удивлены тем, насколько часто пациенты возвращаются в больницы и нуждаются в госпитализации. Это происходит в два раза чаще, чем при других заболеваниях. Проблема заключается не в том, что врачи приемных отделений принимают неправильные решения, а в том, что COVID-19 может быть непредсказуемым.