Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Решетников оценил ситуацию на российском рынке труда 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
Решетников оценил ситуацию на рынке труда
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ситуация на российском рынке труда остаётся непростой.
По его словам, на текущий момент 3,7 миллиона человек являются официально безработными. При этом темпы роста официальной безработицы замедляются.

За последние недели прирост чуть больше 3 тысяч, что в общем говорит о стабилизации ситуации, — отметил Решетников, представляя на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.

Он считает, что ситуация в следующем году улучшится.

В среднем за год уровень безработицы составит 5,2%, а к концу года опустится чуть ниже 5% — то есть фактически вернется на некий «естественный» уровень, — цитирует РИА Новости слова министра.

Ранее правительство одобрило выделение Роструду средств на предоставление субъектам страны субвенций на социальные выплаты безработным.
Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин усомнился в реальном росте безработицы. Он отметил, что благодаря повышению выплат безработным на биржу труда пришли те, кто уже давно не работал.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
News.ru: последние новости
Кадыров навёл справки о мывших ноги в святом источнике калининградцах Кадыров навёл справки о мывших ноги в святом источнике калининградцах Помывших обувь в святом источнике в Калининграде заставят извиниться Помывших обувь в святом источнике в Калининграде заставят извиниться Онищенко назвал болезнь, способную убить «без всякого коронавируса» Онищенко назвал болезнь, способную убить «без всякого коронавируса»
Комментарии
Общество , Максим Решетников , Владимир Путин , Роструд , Минэкономразвития , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это вы убили миллионы людей»
«Это вы убили миллионы людей»
«Уходи отсюда! Русская это земля!»
«Уходи отсюда! Русская это земля!»
«Россия — им не по зубам»: в ЕС боятся…
«Россия — им не по зубам»: в ЕС боятся…
Врач указал на расхождение данных в деле Навального
Врач указал на расхождение данных в деле Навального
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение