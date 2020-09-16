В России построят мегашколу за миллиарды рублей 

В Воронеже появится самая большая школа России , которую называют магашколой. Недавно на ее крыше решили оборудовать собственную астрономическую башню. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Воронежа.

Реализацию проекта и изменения в планировке учебного заведения чиновники обсудили на недавнем совещании. На нем было принято решение о возведении башни, где будут проводить уроки астрономии и другие мероприятия. Фактически у школы появится своя обсерватория. Перепланировка также предполагает увеличение площади столовой, которую разместят на двух этажах. На совещании обсудили и развитие дорожно-транспортной сети будущего учебного заведения. Мэр города Вадим Кстенин поручил сделать ее как можно более комфортной, чтобы ученики добирались до школы без проблем.

Новую школу построят на Московском проспекте. Она будет рассчитана почти на три тысячи учеников. Договор на реализацию проекта был подписан в июне 2019 года. Тогда на возведение объекта планировали потратить 1,5 миллиарда рублей. Однако на последнем заседании заявили, что на строительство выделят в два раза больше средств. В ближайшее время изменения в проекте утвердят и отправят документы на государственную экспертизу. О том, когда планируют начать строительство школы, не сообщается.

Ранее в Екатеринбурге завершилась реконструкция двора «золотой школы». Его превратили в арт-объект. Там появились яркие скамейки необычной формы, фонари, беседка, детская игровая зона, спортивная площадка, а также статуи современного искусства — золотые трубы, напоминающие дерево знаний, и белые фигуры в виде читающих людей. Следующим этапом реконструкции станет строительство нового стадиона.