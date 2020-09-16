Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В России построят мегашколу за миллиарды рублей 

Lenta.ru 56 минут назад
В России построят мегашколу за миллиарды рублей
Фото: voronezh-city.ru
В Воронеже появится самая большая школа России, которую называют магашколой. Недавно на ее крыше решили оборудовать собственную астрономическую башню. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Воронежа.
Реализацию проекта и изменения в планировке учебного заведения чиновники обсудили на недавнем совещании. На нем было принято решение о возведении башни, где будут проводить уроки астрономии и другие мероприятия. Фактически у школы появится своя обсерватория. Перепланировка также предполагает увеличение площади столовой, которую разместят на двух этажах. На совещании обсудили и развитие дорожно-транспортной сети будущего учебного заведения. Мэр города Вадим Кстенин поручил сделать ее как можно более комфортной, чтобы ученики добирались до школы без проблем.
Новую школу построят на Московском проспекте. Она будет рассчитана почти на три тысячи учеников. Договор на реализацию проекта был подписан в июне 2019 года. Тогда на возведение объекта планировали потратить 1,5 миллиарда рублей. Однако на последнем заседании заявили, что на строительство выделят в два раза больше средств. В ближайшее время изменения в проекте утвердят и отправят документы на государственную экспертизу. О том, когда планируют начать строительство школы, не сообщается.
Ранее в Екатеринбурге завершилась реконструкция двора «золотой школы». Его превратили в арт-объект. Там появились яркие скамейки необычной формы, фонари, беседка, детская игровая зона, спортивная площадка, а также статуи современного искусства — золотые трубы, напоминающие дерево знаний, и белые фигуры в виде читающих людей. Следующим этапом реконструкции станет строительство нового стадиона.
Видео дня. Меладзе вызвали в суд
Последние новости
В России появился новый инструмент для помощи гражданам В России появился новый инструмент для помощи гражданам Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2» Германия предложила США сделку по «Северному потоку-2»
Комментарии
Общество , Образование , Вадим Кстенин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
Стало известно, когда в столице включат отопление
Стало известно, когда в столице включат отопление
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
В России восстановили танк Т-80 с суперпушкой
Названы самые чистые города Подмосковья
Названы самые чистые города Подмосковья
Видео
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
00:09
Километровая очередь из-за коллапса в Подмосковье попала на видео
Новости Москвы
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
00:45
Хвастающийся рингтоном кандидат в президенты США попал на видео
Политика
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
04:51
Опубликовано видео признания Тарзана в измене Королёвой
Шоу-бизнес
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
00:41
Опубликовано видео из квартиры в Рыбинке, где убили детей
Происшествия
Опубликовано видео обморока Боярского
00:33
Опубликовано видео обморока Боярского
Шоу-бизнес
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение