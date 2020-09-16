Вакцинация педагогов и врачей будет добровольной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной.
Об этом сообщил ТАСС.
«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной», — заявил Мурашко.
Он отметил, что в Минздраве неоднократно это подчёркивали.
По его словам, обязательная вакцинация «не обсуждалась и не обсуждается».
Ранее Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса.