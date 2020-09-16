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Мурашко: вакцинация педагогов и медработников будет добровольной 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Вакцинация педагогов и врачей будет добровольной
Фото: АГН «Москва» © Сергей Киселев
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса медицинских работников, педагогов и других граждан, входящих в группу риска, будет добровольной.
Об этом сообщил ТАСС.

«Вакцинация медработников, педагогического состава и иных граждан, входящих в группу риска, от новой коронавирусной инфекции будет исключительно добровольной», — заявил Мурашко.

Он отметил, что в Минздраве неоднократно это подчёркивали.
По его словам, обязательная вакцинация «не обсуждалась и не обсуждается».
Ранее Мурашко рассказал о ходе вакцинации добровольцев от коронавируса.
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Общество , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
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