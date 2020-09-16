В Подмосковье люди выстроились в огромную очередь

В ближайшем Подмосковье произошел транспортный коллапс — жители ЖК «Пригород Лесное» долго не могли выехать из поселка, так как неожиданно исчез общественный транспорт. Видео, снятое очевидцем с балкона дома, опубликовано в среду, 16 сентября, в Telegram-канале «Московские новости».

На записи показана километровая очередь из людей, выстроившихся к остановке. Отмечается, что в утренний час пик не было ни автобусов, ни маршруток, которые двигаются в направлении Москвы.

По какой причине общественный транспорт не приехал в назначенное время, пока не сообщается.