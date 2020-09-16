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Жители Подмосковья выстроились в километровую очередь к остановке 

Мослента 28 минут назад
В Подмосковье люди выстроились в огромную очередь
Фото: Telegram-канал «Московские новости»
В ближайшем Подмосковье произошел транспортный коллапс — жители ЖК «Пригород Лесное» долго не могли выехать из поселка, так как неожиданно исчез общественный транспорт. Видео, снятое очевидцем с балкона дома, опубликовано в среду, 16 сентября, в Telegram-канале «Московские новости».
На записи показана километровая очередь из людей, выстроившихся к остановке. Отмечается, что в утренний час пик не было ни автобусов, ни маршруток, которые двигаются в направлении Москвы.
По какой причине общественный транспорт не приехал в назначенное время, пока не сообщается.
В июле сообщалось, что транспортный аналитик и житель Москвы Алексей Радченко провел эксперимент — он четыре часа сидел на остановке и смотрел на автобусы. Горожанин фиксировал время прибытия транспорта и сверялся с расписанием. В итоге выяснилось, что все автобусы, проезжающие остановку «Управа района Бутырский», не работают по заявленному графику.
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Комментарии
Общество , Алексей Радченко , Московская область
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