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Сестра Ефремова раскрыла секрет синей папки актера 

Павел Тиунов 1 час назад
Сестра Ефремова раскрыла секрет синей папки актера
Фото: РИА Новости
Сестра Михаила Ефремова Анастасия раскрыла журналистам Starhit секрет синей папки, с которой актер появился на приговоре в Пресненском суде. По словам родственницы артиста, с собой в СИЗО Ефремов взял текст пьесы.
Отвечая на вопрос журналистов, осознает ли Ефремов происходящее с ним, его сестра отметила, что артист — «нормальный умный человек».
При этом Анастасия добавила, что всю тяжесть последствий актер наверняка прочувствовал уже в следственном изоляторе. Увидев синюю папку у брата на заседании, где решалась его судьба, женщина поначалу подумала, что он заготовил речь для суда, но ошиблась в своем предположении.

«То была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — отметила Анастасия.

Возможно речь идет о пьесе под названием «Пар», которую Ефремов написал незадолго до смертельного ДТП со своим участием. Как сообщал «Рамблер», о театральном произведении СМИ рассказал друг актера Иван Охлобыстин. Он назвал пьесу «пророческой», поскольку гибель главного героя, которого в пьесе зовут Михаил Олегович Камергерский созвучна с творческой гибелью самого Михаила Олеговича Ефремова.
Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , ФСИН , StarHit
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