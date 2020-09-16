Сестра Ефремова раскрыла секрет синей папки актера 

Сестра Михаила Ефремова Анастасия раскрыла журналистам Starhit секрет синей папки, с которой актер появился на приговоре в Пресненском суде. По словам родственницы артиста, с собой в СИЗО Ефремов взял текст пьесы.

Отвечая на вопрос журналистов, осознает ли Ефремов происходящее с ним, его сестра отметила, что артист — «нормальный умный человек».

При этом Анастасия добавила, что всю тяжесть последствий актер наверняка прочувствовал уже в следственном изоляторе. Увидев синюю папку у брата на заседании, где решалась его судьба, женщина поначалу подумала, что он заготовил речь для суда, но ошиблась в своем предположении.

«То была пьеса! Ни вещи какие-то, ни что другое. Пьеса для него — вот, что самое важное», — отметила Анастасия.