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Макдоналдс проводит масштабную экологическую акцию #МойЭкоДень в городах по всей России 

Газета.Ru 35 минут назад
Макдоналдс проводит масштабную экологическую акцию #МойЭкоДень в городах по всей России
Фото: ТАСС
Компания Макдоналдс запустила всероссийскую экологическую акцию, направленную на популяризацию заботы об окружающей среде и раздельного сбора мусора. Инициатива реализует одно из направлений глобальной стратегии Макдоналдс по устойчивому развитию, в рамках которой компания сокращает количество неперерабатываемой упаковки и стремится направлять максимальное количество отходов на переработку. Акция #МойЭкоДень призвана привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды.
Акция, инициированная корпоративными волонтерами Макдоналдс, охватывает более 50 городов России и проходит при активной поддержке администраций городов-участников и региональных Министерств природных ресурсов и экологии.
В рамках инициативы компания проводит городские субботники и плоггинг-забеги. Плоггинг — это новый и вид активного отдыха, который сочетает в себе забег на определенную дистанцию и сбор мусора.
На забег участникам отводится около часа, за это время необходимо собрать максимально возможное количество мусора. При этом участникам рекомендуется не трогать тяжелые и острые предметы и соблюдать меры безопасности. Всем участникам мероприятий Макдоналдс предоставляет бесплатные обеды и купоны на кофе, а победители соревнований получают специальные призы.
26 и 28 сентября плоггинг-забеги пройдут в Москве и Петербурге в Измайловском парке и на Петровской Аллее в Приморском районе соответственно.

«Забота об окружающей среде и активное участие в жизни общества во всех городах, где работают наши предприятия, лежат в основе устойчивого развития бизнеса Макдоналдс. В России наши приоритеты в области экологической повестки поддерживают задачи национального проекта «Экология» и обозначенные президентом цели по формированию и укреплению экологической культуры в обществе. Мы видим большой потенциал для продвижения культуры осознанного потребления, в том числе раздельного сбора отходов. Поэтому наши волонтеры по всей стране проводят экологические забеги, субботники и открытые уроки. Мы надеемся, что, объединив усилия с региональными органами власти и нашими посетителями, вместе мы сможем сделать наши города чище и научиться жить в гармонии с природой», — сказала Ирина Коршунова, старший директор по обеспечению и гарантии качества и устойчивому развитию Макдоналдс в России.

Все мероприятия проходят с ограниченным количеством участников и с предоставлением всех необходимых средств защиты.
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Комментарии
Общество , McDonald's
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