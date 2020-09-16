В РФ растет число новых случаев COVID-19

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 5 670, это максимум с 26 июля. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, суточный рост 32 дня не превышает 0,5%, общее число заразившихся достигло 1 079 519 человек.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 5 809 за сутки, всего выздоровели 890 114 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 132 против 150 днем ранее, всего умерли 18 917 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.