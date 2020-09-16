Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кадыров отказался признать мывших обувь в православном источнике чеченцами 

Lenta.ru и ещё 4 56 минут назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на видеоролик, на котором неизвестные помыли ботинки в источнике рядом с православным храмом в Калининграде. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.
Он назвал инцидент не только цинизмом, но и отсутствием нравственности у помывших обувь людей. Кадыров также отказался признать этих людей чеченцами. По его словам, это выявила инициированная им проверка.

«Ребята вовсе не чеченцы. Но и это не имеет значения», — заявил глава Чечни.

Он отметил, что нарушитель порядка или закона не может являться представителем национальности, поскольку действует он не в рамках интереса народа. Это просто отдельно взятая личность, добавил Кадыров.
По словам главы Чечни, человек может совершить проступок по глупости. Однако в ином случае — «он нелюдь без религии и национальности», который должен понести наказание, предусмотренное законом.
14 сентября в соцсетях появилось видео, на котором несколько мужчин смеялись, когда мыли ботинки в православном источнике.

«Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим», — сказал один из героев ролика.

Участник видео по имени Расул позднее извинился. Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев отметил, что извиняться заставят всех участников видео. Позднее директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов отказался признать чеченцами, заявив, что они не имеют никакого отношения ни к Чеченской Республике, ни к чеченскому народу.
Последние новости
Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» Болгария назвала имена подозреваемых из России в отравлении бизнесмена «Новичком» В России представили список несостыковок в деле Навального В России представили список несостыковок в деле Навального Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада Трамп признался в желании ликвидировать Башара Асада
Комментарии 136
Общество , Видео , Рустам Тапаев , Рамзан Кадыров , Калининград , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не Ефремов»: Тарзан признался в измене
«Я не Ефремов»: Тарзан признался в измене
Навальный сделал заявление
Навальный сделал заявление
В семье Гейтса случилось горе
В семье Гейтса случилось горе
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Видео
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
01:33
Опубликовано видео военных учений с ЗРК «С-400»
Армия
Новый адвокат Ефремова попал на видео
00:44
Новый адвокат Ефремова попал на видео
Происшествия
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
00:44
Обстрелянный в Подмосковье самолет попал на видео
Происшествия
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
00:52
Перехват бомбардировщиков США попал на видео
Армия
Появилось видео награждения военных медиков
01:44
Появилось видео награждения военных медиков
Армия
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение