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Новый защитник Ефремова оказался чемпионом мира 

Свободная пресса и ещё 7 1 час назад
Новый защитник Ефремова оказался чемпионом мира
Фото: Russian Lawyers Company
Новый адвокат актера Михаила Ефремова Роман Филиппов на профессиональном уровне занимается армрестлингом. Об этом сообщает "КП".

«Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет», — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.

За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира.
Как отмечает НСН, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы. До вступления приговора в силу артист будет находиться в СИЗО. После первой ночи в изоляторе артист признался журналистам, что рассчитывал на более мягкое наказание. Он также заявил, что адвокат Эльман Пашаев его просто подставил и отказался от его услуг, хоть они и были бесплатными.
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Общество , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Владимир Алексеев , Роман Филиппов , ФСИН
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