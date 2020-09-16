Новый защитник Ефремова оказался чемпионом мира 

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«Да, он действительно сильный спортсмен. Знаю, что тренируется много лет», — заявил изданию коллега юриста Владимир Алексеев.

За годы занятий армрестлингом Филиппову удалось стать многократным чемпионом России, Европы и мира.

Как отмечает НСН, Филиппов имеет статус адвоката с 2014 года и специализируется на гражданском и уголовном праве.