Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Российские вузы могут снизить стоимость обучения 

Ura.Ru и ещё 2 2 часа назад
Российские вузы могут снизить стоимость обучения
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Вузы в праве сами снижать цену обучения для студентов-контрактников. По закону у учебных заведений есть автономия в установлении платы, сообщили в российском Минобрнауки.

«Законодательством РФ закреплена автономия вузов в установлении стоимости платных образовательных услуг с учетом минимального допустимого размера платы за обучение, необходимого для качественного оказания образовательной услуги», — цитирует ТАСС пресс-службу министерства. Однако снижение стоимости будет достигаться за счет бюджета университета. Поэтому это может привести к нехватке средств в вузах и ухудшению образовательных программ.

Есть еще варианты, при которых учебное заведение может понизить стоимость обучения. Это случаи, когда вуз нарушает сроки оказания услуг и при недостатке или оказании в неполном объеме платных услуг. При этом переход на дистанционное обучение влечет за собой затраты для университета, что приводит только к увеличению цены на образование. Часть студентов продолжит удаленное обучение, сообщает агентство Nation news.
14 сентября выяснилось, что в одном из тюменских университетов сотрудникам уже два месяца не платят за подработки. Это оправдали большим потоком студентов.
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Ura.Ru: последние новости
Создатель вакцины от COVID заявил о возможных 10 волнах болезни Создатель вакцины от COVID заявил о возможных 10 волнах болезни Россияне отказываются объединяться с Беларусью Россияне отказываются объединяться с Беларусью Ургант высмеял тюменскую школу за урок с захватом в заложники Ургант высмеял тюменскую школу за урок с захватом в заложники
Комментарии
Общество , Минобрнауки , Google , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Что стало с предпринимателем Владимиром Довганем
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение