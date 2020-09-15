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Коронавирус нашли в метро 

Артём Кульша 1 час назад
Коронавирус нашли в метро
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнаружила коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает инфекцию COVID-19, на поверхностях в метро. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», Попова приняла участие в заседании президиума Российской академии наук (РАН). В ходе своего выступления она заявила, что риск заражения коронавирусной инфекцией при контакте с поверхностями присутствует, о чем свидетельствуют результаты исследований Роспотребнадзора.

«Из 11 тысяч исследований — 17 положительных образцов смывов с поверхностей. Это метро, ручки дверей и другие объекты», — рассказала Попова.

Также она сообщила, что из 4,5 тысячи исследований образцов, взятых специалистами Роспотребнадзора в местах вспышек коронавирусной инфекции, главным образом в медицинских учреждениях, 29 — положительные.
В ходе того же выступления Попова заявила, что коронавирусная инфекция приобретает сезонный характер, а люди, которые вылечились от нее, могут выделять вирус до 90 дней.
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Общество , Анна Попова , РАН , Роспотребнадзор
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