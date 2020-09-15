По заявлению омбудсмена, Ефремов доволен условиями содержания и компанией в заключении. «Камера нормальная, четкое приватное место. Михаил Олегович доволен сокамерниками, они ведут беседы. Он даже уже читал им одно из литературных произведений — отрывок из пьесы», — рассказала Потяева.