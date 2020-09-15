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Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы 

Lenta.ru 36 минут назад
Актер Михаил Ефремов выступил перед сокамерниками с отрывком из пьесы. Об этом рассказала ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
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По заявлению омбудсмена, Ефремов доволен условиями содержания и компанией в заключении. «Камера нормальная, четкое приватное место. Михаил Олегович доволен сокамерниками, они ведут беседы. Он даже уже читал им одно из литературных произведений — отрывок из пьесы», — рассказала Потяева.
Также Ефремов, по предложению омбудсмена, может помочь несовершеннолетним подросткам, находящимся в СИЗО, подготовиться к сдаче ЕГЭ. По словам Потяевой, администрация следственного изолятора, в котором содержится актер, пообещала проработать этот вопрос.
Омбудсмен посетила подростков, находящихся в СИЗО, и обнаружила, что все они готовятся к сдаче ЕГЭ. «Я предложила, чтобы Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних», — уточнила Потяева. Чиновница напомнила, что в период, когда под стражей находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, они участвовали в занятиях спортом вместе с другими заключенными.
8 июня автомобиль с актером за рулем вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель, Сергей Захаров, скончался в больнице. 8 сентября Михаила Ефремов осудили по делу о смертельном ДТП на восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Татьяна Потяева , Павел Мамаев , Сергей Захаров , Александр Кокорин , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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