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Митрополит Иларион призвал привиться против коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Митрополит Иларион призвал привиться против коронавируса
Фото: РИА Новости
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал привиться против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В ситуации, когда есть выбор между риском последствий от прививки и риском заразиться коронавирусом, я считаю, что эти два риска несопоставимы", — сказал митрополит, подчеркнув, что выражает тем самым свое личное мнение, а не "мнение Церкви".

Он отметил, что в последнее время стал свидетелем кончины нескольких человек от инфекции, в том числе священнослужителей и монахов.

"Они умирали в страшных страданиях, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких…А некоторые выжили, но остались на всю жизнь парализованными", — поделился священнослужитель.

Глава ОВЦС добавил, что известны случае смерти от COVID-19 в том числе среди 20-30-летних людей, поэтому в зоне риска находятся не только пожилые пациенты.

"Можно предположить, что в октябре-ноябре количество заражающихся и умирающих будет только расти. В этой ситуации, если у кого-то есть выбор привиться или нет, мое мнение — лучше привиться", — сказал митрополит Иларион.

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