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Кассиры не нужны: в Москве появились специальные магазины 

Артём Кульша 1 час назад
Кассиры не нужны: в Москве появились специальные магазины
Фото: РИА Новости
В десятках магазинов сетей «Перекресток» и «Пятерочка» в Москве была запущена система бесконтактных покупок. Об этом сообщает пресс-служба компании X5 Retail Group.
X5 Retail Group, как сообщал «Рамблер», управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Некоторое время назад она разработала собственную систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств «Экспресс-скан». Сегодня компания объявила о ее пилотном запуске в 30 «Перекрестках» и 60 «Пятерочках» в Москве.
Подключиться к системе можно, скачав приложение «Экспресс-скан» и зарегистрировавшись с помощью X5 ID. После этого на карте приложения можно найти магазин, подключенный к сервису, прийти туда, с помощью видеокамеры мобильного телефона отсканировать штрихкод любого товара, за исключением алкоголя и табачных изделий, и в один клик в интерфейсе приложения или с помощью кассы самообслуживания оплатить покупку на выходе.
Пилотный проект продлится до конца сентября. Решение о доработках и масштабировании сервиса будет принято после сбора обратной связи от покупателей.

«Непростая эпидемиологическая обстановка во всем мире ставит безопасность человека на первое место, а в ритейле этот фактор становится решающим при выборе места и канала закупки продуктов питания», — отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

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Общество , Игорь Шехтерман , X5 Retail Group , Москва
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