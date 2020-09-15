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В российском метро нашли коронавирус 

Lenta.ru 44 минуты назад
Роспотребнадзор нашел коронавирус на поверхностях в метро, а также на ручках дверей в общественных местах и в лечебных учреждениях. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, передает «Интерфакс» во вторник, 15 сентября.

«Из 11 тысяч исследований — 17 положительных образцов смывов с поверхностей», — отметила Попова, подчеркнув, что риск заражения при контакте с поверхностями есть.

По словам главы Роспотребнадзора, подобные исследования теперь проводятся по всей России.
Ранее сообщалось, что в России выявили 46 случаев, когда коронавирус в регионах находили в воде и пище. Такие исследования начали проводить 3 сентября 2020 года во всех регионах России. Для них используется методика, разработанная центром «Вектор», берутся пробы как питьевой, так и сточной воды.
По состоянию на 15 сентября, в России за сутки выявили 5529 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство новых пациентов — в Москве (730), Санкт-Петербурге (206) и Ростовской области (165). С начала пандемии зарегистрировано более миллиона случаев COVID-19.
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Общество , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор , Интерфакс
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