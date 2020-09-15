Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В переболевших коронавирусом нашли неожиданную угрозу 

Мария Иванова 1 час назад
В переболевших коронавирусом нашли неожиданную угрозу
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что переболевшие коронавирусом могут заражать окружающих в течение 90 дней. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Поповой, в России зафиксировали выделение вируса от переболевшего человека через 48 дней после выздоровления, за рубежом — даже через 90 дней.

«Человек, у которого нет симптомов, чувствует себя прекрасно, у него прекрасная кровь и все показатели, но вирус из носа он выделяет», — объяснила она.

По мнению Поповой, риск, что выделяемый вирус будет оставаться «функционально активным», достаточно высок.
Как сообщал «Рамблер», ранее гонконгские ученые пришли к выводу, что носители коронавируса являются наиболее заразными в первую неделю заболевания.
Исследователи основали свою оценку на образцах слюны от 23 пациентов с коронавирусом из двух местных больниц.
Результаты показали, что вирусная нагрузка у пациентов в возрасте от 35 до 75 лет была самой высокой в течение первых семи дней после появления симптомов, после этого она постепенно снижалась.
Видео дня. Беременную любовницу Тарзана обвиняют в краже денег Королевой
Комментарии
Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские школы массово возвращаются к «удаленке»
Российские школы массово возвращаются к «удаленке»
Часть съедобных грибов признали опасными
Часть съедобных грибов признали опасными
Россию ждет аномальное похолодание
Россию ждет аномальное похолодание
«Социальная шизофрения»: профессор «разоблачил» пандемию
«Социальная шизофрения»: профессор «разоблачил» пандемию
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
02:09
Появилось видео итогов встречи Путина и Лукашенко
Политика
Появилось видео нового хита российского Youtube
02:47
Появилось видео нового хита российского Youtube
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение