Хакамада родилась 13 апреля 1955 в семье японца-коммуниста и русской учительницы английского языка. Будущая звезда политики выросла в московской коммуналке среди дразнивших ее сверстников. Она окончила факультет экономики и права РУДН и защитила кандидатскую диссертацию в МГУ . Параллельно с аспирантурой МГУ Хакамада растила сына и подрабатывала ночным сторожем в больнице.

До начала 1990-х Хакамада занималась научной и преподавательской работой, в перестройку продавала вафли с вареной сгущенкой, позже стала экспертом и членом биржевого совета Российской товарно-сырьевой биржи.

В 1984-1989 годах Хакамада была членом КПСС , а в 1992-м активно занялась политикой — сначала занимала пост генерального секретаря Партии экономической свободы, затем трижды переизбиралась депутатом Госдумы . Среди своих законодательных инициатив Хамамада выделяет введение вмененного (ЕНВД) и упрощенного налога (УСН), которые облегчили нагрузку на бизнес.

В 1999-2003 годах Хакамада — сопредседатель политической партии «Союз правых сил» (СПС), в 2004-м баллотировалась на пост президента России, заняв четвертое место и получив 3,84 процента голосов избирателей (2,67 миллиона). Несколько раз по результатам социологических опросов ее признавали женщиной года.

В октябре 2002 года Хакамада вместе с Иосифом Кобзоном принимала участие в переговорах с террористами, захватившими Театральный центр на Дубровке, и смогла вывести нескольких заложников.

С 1995 года Хакамада выпускает книги, среди которых — «Sex в большой политике. Самоучитель self-made woman», «Любовь, вне игры. История одного политического самоубийства». Она читает мастер-классы о карьере для женщин, о пути к успеху, лидерстве и деловой интуиции, преподает в тренинговых компаниях, МГИМО и других вузах. По оценке Forbes , на своем личном бренде Хакамада зарабатывает около 50 тысяч евро в месяц.

Forbes рассказывал, что сейчас Хакамада счастливо живет в четвертом браке с финансовым советником Владимиром Сиротинским и одним из залогов крепкой семьи называет сексуальную свободу. Дочь Хакамады Мария, родившаяся с синдромом Дауна, смогла победить рак крови.