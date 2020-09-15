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Пенсионеров российского региона отправят на самоизоляцию из-за вспышки COVID-19 

Lenta.ru и ещё 3 59 минут назад
Пенсионеров региона РФ отправят по домам из-за вспышки COVID-19
Фото: РИА Новости
Власти Кемеровской области отправят жителей старше 65 лет на обязательную домашнюю самоизоляцию до конца сентября из-за вспышки коронавируса. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте регионального правительства.
В документе сказано, что ограничения вводятся с 17 сентября. Пенсионерам будет разрешено ходить в магазин и аптеку, посещать медицинские и госучреждения, помогать родственникам, выходить из дома по другим неотложным делам. Необязательной самоизоляция будет для пожилых начальников и сотрудников, чье присутствие на работе критически необходимо.
Испытания вакцины от коронавируса остановлены
С конца июля Кузбасс демонстрирует самые высокие показатели по приросту заболевших COVID-19 в Сибирском федеральном округе, сообщает ТАСС со ссылкой на данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). За все время в регионе заразилось почти восемь тысяч человек, в том числе 126 за последние сутки, 74 пациента скончалось.
Ранее сообщалось, что специалисты ожидают подъем заболеваемости инфекцией в России в ноябре.
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Общество , ИТАР-ТАСС , Кемеровская Область
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