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Отсидевший актер высказался о судьбе Ефремова 

Мария Иванова 1 час назад
Отсидевший актер высказался о судьбе Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Владимир Долинский заявил, что у его коллеги Михаила Ефремова не возникнет проблем в тюрьме из-за актерского прошлого. Об этом сообщает НТВ.
Как отмечает НТВ, Долинский поспорил с мнением, что в тюрьмах не любят актеров. Он сам провел в колонии четыре года за валютные махинации и поделился опытом.

«Там не имеет значение — актер, не актер. Если он был достойным и нормальным человеком на воле, его уважали, и там к нему будет нормальное отношение», — заявил Долинский.

Актер отметил, что сам он попал на зону по «хорошей, расстрельной» статье.

«Брал меня майор Шестеркин. Я торговал валютой, дешево ее покупал у девочек на обменном пункте, которые говорили, что деньги не пахнут», — вспомнил он.

Также Долинский раскритиковал коллег, которые «скрипят зубами» и говорят о потерянном Ефремовым достоинстве. Он сравнил смертельное ДТП, которое спровоцировал актер, с падением кирпича на голову.

«Это ужасно, ужасно, что погиб человек. Но это непредумышленное преступление. Но это не то же самое, когда человек точит нож и идет резать горло сторожу, чтобы взять деньги», — подчеркнул он.

Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
Правозащитник Иван Мельников заявил, что Ефремова, возможно, оставят в СИЗО и не будут переводить в колонию. Он напомнил, что людей, приговоренных к общему режиму заключения, иногда оставляют в изоляторах, если их преступления не были связаны с насилием «той или иной степени».
По версии Мельникова, Ефремов может оказаться в отряде хозяйственного обеспечения, члены которого готовят и раздают еду, занимаются уборкой и ремонтом.
Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Владимир Долинский , Михаил Ефремов , Иван Мельников , ФСИН , НТВ
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