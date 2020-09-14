Кадры встречи Путина и Лукашенко стали мемами

Владимира Путина и Пользователи социальной сети Twitter растащили на мемы кадры прошедшей в понедельник, 14 сентября, встречи президентов России и Белоруссии Александра Лукашенко . На это обратило внимание издание TJournal.

По мнению юзеров, о характере переговоров двух лидеров свидетельствовал язык тела. Они указали на Лукашенко, сидящего вполоборота к Путину, сочли эту позу «вассальской» и объяснили ее тем, что белорусский президент рассчитывал на денежную помощь от России. В пользу этой версии они указали на упоминания им России как «старшего брата» и благодарность Путину.

Лукашенко: "Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом"



Позы, в которых сидят сюзерен и вассал, красноречивее всяких слов. pic.twitter.com/s4UPiNkng6— Лизистрата (@Lysistrata_by) September 14, 2020

Фото дня: Лукашенко рассказывает Путину, как дошел до такой жизни! pic.twitter.com/6eBT9LGNw5— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020

Когда объясняешь бате, что будешь делать все-все уроки, если купит компьютер pic.twitter.com/ZejWfiIUxY— Денис Чужой (@fe_city_boy) September 14, 2020 Пользователи по-разному интерпретировали стоп-кадр с Путиным и Лукашенко.

— и автомат у меня вот такой! А у Коленьки еще больше

— да замолчи уже pic.twitter.com/ekW3a9o2rM— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) September 14, 2020 Еще более красноречивым юзерам показался другой кадр, на котором Лукашенко разводит руками, а Путин будто бы делает рукой жест «фейспалм».