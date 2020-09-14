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Кадры со встречи Путина и Лукашенко растащили на мемы 

Lenta.ru 35 минут назад
Кадры встречи Путина и Лукашенко стали мемами
Фото: РИА Новости
Пользователи социальной сети Twitter растащили на мемы кадры прошедшей в понедельник, 14 сентября, встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На это обратило внимание издание TJournal.
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По мнению юзеров, о характере переговоров двух лидеров свидетельствовал язык тела. Они указали на Лукашенко, сидящего вполоборота к Путину, сочли эту позу «вассальской» и объяснили ее тем, что белорусский президент рассчитывал на денежную помощь от России. В пользу этой версии они указали на упоминания им России как «старшего брата» и благодарность Путину.
Пользователи по-разному интерпретировали стоп-кадр с Путиным и Лукашенко.
Еще более красноречивым юзерам показался другой кадр, на котором Лукашенко разводит руками, а Путин будто бы делает рукой жест «фейспалм».
Переговоры Путина и Лукашенко прошли 14 сентября в резиденции «Бочаров ручей». Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, лидеры в первую очередь обсуждали торгово-экономические вопросы и дальнейшее развитие двусторонних связей. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.
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Общество , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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