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Жена российского рэпера сделала селфи с супругом сразу после его смерти 

Lenta.ru 28 минут назад
Жена рэпера сделала селфи с мертвым мужем
Фото: vk.com
Жена петербургского рэпера Павла Бесфамильного сделала селфи с супругом сразу после его смерти.
Она установила его в качестве основного фото профиля «ВКонтакте».
Катерина Киттель сообщила на своей странице, что ее муж умер 9 сентября. 10 числа женщина опубликовала снимок, сделанный сразу после смерти рэпера.

«Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно», — написала женщина и указала номер карты для сбора средств на похороны и «сохранение творческого наследия» супруга.

«ВКонтакте»
В еще одной публикации Киттель сообщила место похорон: «Итак, вот вам инфа про похороны панка, лол. То есть, Павла. Они состоятся завтра, в 11:00 на кладбище в поселке Александровская под Пушкиным».
30 июля стало известно о смерти рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко). По словам его супруги Марины Кохал, он умер за четыре дня до этого от передозировки наркотиков. Чтобы скрыть «бесславную смерть музыканта», она расчленила мужа, разложила останки по пакетам и хотела спрятать, но не придумала, что дальше делать с пакетами, поэтому связалась с адвокатом, который позвонил в полицию. Позже сообщалось, что в волосах погибшего и в его останках не удалось найти следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), сообщалось, что Кохал позже признала вину в преступлении.
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Комментарии 1
Общество , Александр Юшко
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