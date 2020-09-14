Россиянку затравили за селфи с мертвым мужем 

Петербурженку Екатерину Киттель затравили в соцсетях из-за селфи с телом покойного мужа.

Санкт-Петербурге скончался музыкант Павел Бесфамильный. Его жена Екатерина Киттель опубликовала в соцсети «ВКонтакте» селфи с телом супруга и подверглась травле.

В описании к фото 31-летняя Киттель рассказала, что до сих пор не может поверить в смерть возлюбленного, и попросила подписчиков оказать финансовую помощь, чтобы организовать похороны и сохранить творческое наследие Бесфамильного.

Подписчики Екатерины остались шокированы фотографией с мертвым мужем и решили, что у девушки налицо психическое расстройство. Другие предположили, что сфотографироваться, а затем и опубликовать фото с трупом можно лишь в состоянии тяжелого алкогольного или наркотического опьянения.

В комментарии Росбалту» Киттель заявила, что в ее окружении никто не страшится смерти и не считает эту тему запретной.

«Он бы хотел, чтобы я так сделала», — уверена Екатерина.

Она назвала критику в соцсетях «неудачной попыткой травли» и заверила, что по большей части критика ее не задевает, а порой «даже забавляет».

«Я не тот человек, которого можно этим задеть, разве что рассмешить. Единственное, что несколько взбесило, — это то, что кто-то пожаловался на пост о смерти Павла, а, на удивление, не на фото с его трупом. И страница была некоторое время заблокирована. Впрочем, и с этим я быстро разобралась», — заявила вдова.

Киттель пожелала всем недоброжелателям «гореть в аду».

«Мы были счастливы, а они просто завидуют», — уверена она.

Причиной смерти Павла Бесфамильного стал анафилактический шок. Что именно вызвало аллергическую реакцию, неизвестно.