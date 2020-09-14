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Стюардесса бросила вызов Ким Кардашьян 

Александр Котлеткин 1 час назад
Российская стюардесса Алена Глухова бросила вызов модели Ким Кардашьян и восхитила своих поклонников. Девушка скопировала образ телезвезды и выложила фото в Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.
На снимке стюардесса Алена Глухова предстала в боди телесного цвета, с высоким хвостом и макияжем, характерным для голливудской знаменитости. "Если сейчас не выложу это фото, то потом точно не стану. И так в памяти хранятся сотни фотографий, которые никогда не дождутся своего часа… Как вам образ? Похожа на Ким?" — подписала свой пост бортпроводница.
"Лучше, чем Ким", — прокомментировала пользователь под ником _little.miss.
"На Ким, конечно, немного похожа, но ты гораздо красивее нее", — резюмировал пользователь missvaleriyaaa.
Алена Глухова работает стюардессой в авиакомпании "Россия". Ранее она получила титул Вице-мисс мира в конкурсе "Топ стюардесс мира". Также девушка активно ведет Instagram и иногда копирует образы знаменитостей.
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Комментарии 1
Общество , Фото , Ким Кардашьян , Авиакомпания Россия
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