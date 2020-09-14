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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России 

News.ru и ещё 11 1 час назад
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России остаётся стабильной.
Она подчеркнула, что Россия занимает 40-е место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей.

Я бы хотела отметить, что на сегодняшний день Российская Федерация остается на 40-м месте по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения, — сказала глава ведомства на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По её словам, в регионах соблюдаются не все меры безопасности. В 15 российских регионах темпы роста числа заразившихся новым заболеванием немного превышают 1% в сутки, передаёт ТАСС.
Ранее российские медики поставили диагноз COVID-19 ещё 5509 пациентам в 83 регионах. При этом у 25,2% из них не было симптомов болезни. По данным оперштаба, за минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла жизни 57 пациентов, полностью выздоровели 2475 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 068 320 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 18 635 летальных исходов, выздоровело 878 700 человек.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в некоторых регионах зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом. По его словам, это связано с возвращением людей из отпусков. По его словам, в целом ситуация остаётся стабильной, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Михаил Мурашко , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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