Лучшего воспитателя выберут в Подмосковье до 24 сентября, в конкурсе принимают участие 50 педагогических работников, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 14 сентября.

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими занятиями с детьми, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность», — отметила она.

По словам министра, за победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре.

Победитель областного конкурса представил регион на всероссийском уровне, добавила она. Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.

Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а четыре лауреата — по 100 тысяч рублей.