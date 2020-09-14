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Лучшего воспитателя выберут в Подмосковье 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Лучшего воспитателя выберут в Подмосковье
Фото: Правительство Московской области
Лучшего воспитателя выберут в Подмосковье до 24 сентября, в конкурсе принимают участие 50 педагогических работников, сообщила министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 14 сентября.

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими занятиями с детьми, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность», — отметила она.

По словам министра, за победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре.
Победитель областного конкурса представил регион на всероссийском уровне, добавила она. Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве.
Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч рублей, а четыре лауреата — по 100 тысяч рублей.
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Общество , Московская область
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