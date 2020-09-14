Героиня мема «Привет, я подсяду?» уехала из РФ из-за угроз

Прославившаяся благодаря мему «Привет, я подсяду?» тиктокерша Оля Тыква (vakuolly) вместе с родителями покинула Россию из-за угроз в свой адрес. Сейчас она находится на учёбе в Великобритании

Девушка-подросток вела рубрику «Привет, я подсяду?» в своём аккаунте. Школьница записывала короткие видео, которые строились по формату разговора с воображаемым собеседником, который мыслит стереотипами. Например, в одном из тиктоков vakuolly говорит от лица девушки с гомофобными взглядами. Наибольшую известность ей принесло видео, записанное от лица представительницы ЛГБТ.

В итоге на Ольгу обрушился шквал проклятий, насмешек, поступали даже угрозы убийством. Её личные данные начало распространять «Мужское государство» — радикальное сообщество Владислава Позднякова, которое описывает свою идеологию как «национал-патриархат». В Сеть попали адреса и данные членов её семьи.

Родители написали заявление в полицию, после чего вывезли дочь за рубеж. Сотрудники УМВД ведут проверку, однако семья боится возвращаться в Москву из-за возможного преследования со стороны последователей «Мужского государства», сообщает издание Baza.

Эту информацию подтвердила и сама Оля Тыква. Своим подписчикам она сообщила, что находится на учёбе в Оксфорде.

Тут есть предмет забота о себе. Все учителя улыбаются и беспокоятся о твоём состоянии. Нам очень не хватает этих учителей и предметов. Возможно тогда дети ходили бы в школу без ненависти, лучше учились и не плакали по ночам, — отметила она.