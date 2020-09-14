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«Вектор» рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Раскрыта реакция добровольцев на вакцину от COVID-19
Фото: РИА Новости
Заведующий лабораторией центра "Вектор" Ильназ Иматдинов рассказал о том, как добровольцы перенесли испытания вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
Ученый рассказал, что у всех участников испытаний вакцины обнаружили антитела к коронавирусу и только шестеро из ста пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за "пару дней".

"Планируется, собственно, после регистрации препарата, что первые серии препарата для расширенных клинических исследований будут выпущены уже в ноябре", — сказал он.

В России разрабатывается сразу несколько вакцин, но наибольшие перспективы имеют две из них — разработки Центра имени Гамалеи и новосибирского "Вектора", считает вице-премьер Татьяна Голикова.
Она рассказала, что сейчас препарат "Вектора" проходит клинические испытания. Завершить их планируется в сентябре, затем предстоит получить государственную регистрацию.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила отличие разработки "Вектора". Вакцина пептидная — не несет биологического агента и является абсолютно ареактогенной.

Пандемия коронавируса

Вспышку неизвестной пневмонии зафиксировали в китайском городе Ухань в конце декабря. Как выяснилось, возбудителем болезни стал коронавирус нового типа, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
В январе в Китае ввели жесткие карантинные меры, однако сдержать распространение инфекции не удалось и 11 марта ВОЗ объявила о всемирной пандемии. С тех пор число инфицированных по всему миру, по данным ВОЗ, составило почти 29 миллионов человек, около 922 тысяч из них умерли.
Наиболее серьезная ситуация складывается в США, где больше всего как заразившихся (6,4 миллиона), так и жертв (192 тысячи).
В России число случаев заражения коронавирусом превысило 1,06 миллиона, более 18 тысяч человек скончались, 879 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Татьяна Голикова , ВОЗ , Роспотребнадзор , Первый канал
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