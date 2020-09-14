«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»

Искали-искали, и нашли! Лаборатории Франции и Швеции подтвердили «Новичок» в анализах Навального. Как же Алексей сумел выжить? Ну как??? И почему пассажиры в самолете не пострадали? И Ярмыш жива-живехонькая? https://t.co/BWYu73sj2F— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) September 14, 2020