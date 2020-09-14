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«Навальный получит Нобелевскую премию по химии»

Артём Кульша
43 минуты назад
Политик Алексей Навальный, будь он отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок», мгновенно бы умер. Об этом военный эксперт Игорь Коротченко заявил в своем твиттере.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске. 22 августа он был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок».
«Навальный, наверное, получит Нобелевскую премию по химии — остался жив после "Новичка"», — заявил сегодня Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) и главный редактор журнала «Национальная оборона»,
Он сообщил, что «Новичок» действует мгновенно и смертельно. Также эксперт задался вопросом, почему пассажиры самолета, на борту которого Навальный почувствовал недомогание, также не пострадали от воздействия «Новичка».
8 сентября главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа (СФО) Александр Сабаев заявил, что Навальный однозначно не был отравлен «Новичком», так как лабораторные исследования его биологических материалов показали отсутствие следов этого вещества и продуктов его распада.
Общество,Видео,Александр Сабаев,Игорь Коротченко,Алексей Навальный,Журнал "Национальная оборона",
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