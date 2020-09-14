В Петербурге оценили перспективы второй волны COVID-19 

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что поток больных с коронавирусом не становится меньше, однако «говорить о „второй волне“ преждевременно». Об этом он рассказал в интервью изданию «Фонтанка».

По словам Гусева, на площадку «Пискаревский, 49» «поступает и выписывается в среднем от 25 до 40 человек в день».

«Кроме того, около 30-40 пациентов ежедневно поступает на площадку «Миргородская, 3» с другими различными инфекционными заболеваниями», — заявил он.

Главврач пояснил, что на сегодняшний день в Боткинской больнице лечится около 450 пациентов с коронавирусом, у 15% из них заболевание протекает в тяжелой форме. При этом 10-15% коек находится в резерве.

«Поскольку перепрофилированные ранее стационары вернулись к основной деятельности, госпитализация в нашу больницу не уменьшилась. Количество тяжелых больных остается, в целом, тоже прежним. Я считаю, что в настоящее время еще не закончилась «первая волна». Поэтому говорить о «второй волне» преждевременно», — отметил он.