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В Петербурге оценили перспективы второй волны COVID-19 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Петербурге оценили перспективы второй волны COVID-19
Фото: РИА Новости
Главврач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что поток больных с коронавирусом не становится меньше, однако «говорить о „второй волне“ преждевременно». Об этом он рассказал в интервью изданию «Фонтанка».
По словам Гусева, на площадку «Пискаревский, 49» «поступает и выписывается в среднем от 25 до 40 человек в день».

«Кроме того, около 30-40 пациентов ежедневно поступает на площадку «Миргородская, 3» с другими различными инфекционными заболеваниями», — заявил он.

Главврач пояснил, что на сегодняшний день в Боткинской больнице лечится около 450 пациентов с коронавирусом, у 15% из них заболевание протекает в тяжелой форме. При этом 10-15% коек находится в резерве.

«Поскольку перепрофилированные ранее стационары вернулись к основной деятельности, госпитализация в нашу больницу не уменьшилась. Количество тяжелых больных остается, в целом, тоже прежним. Я считаю, что в настоящее время еще не закончилась «первая волна». Поэтому говорить о «второй волне» преждевременно», — отметил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», главный инфекционист Минздрава, доктор наук Владимир Чуланов рассказал, что осенью заболеваемость коронавирусом немного вырастет, но масштабной второй волны не будет. В то же время медики предупредили, что одновременное заражение сезонными гриппом и новым коронавирусом способно осложнить течение обоих заболеваний.
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Общество , Денис Гусев , Владимир Чуланов , Минздрав РФ , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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