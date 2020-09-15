Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Мясников назвал COVID тренировкой перед апокалипсисом 

Газета.Ru и ещё 22 56 минут назад
«Никакие карантины не остановят»
Фото: Reuters
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус не так страшен, и призвал готовиться к более опасной инфекции, пишет РИА "Новости".

"Ковид не дотягивает до апокалипсиса. Ковид скорее для нас тренировочный бой. Ты еще не выступаешь, а просто на ринге со спарринг-партнером тренируешься", — сказал медик.

Мясников напомнил, что человечество уже сталкивалось с подобными вирусами. По словам врача, следует готовиться к более опасной пандемии.

"Может быть смертность до 30–35 процентов. И никакие карантины не остановят, например, птичий грипп", — предостерег медик.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.
Газета.Ru: последние новости
Мясников: россияне могут радоваться росту числа новых случаев COVID-19 Мясников: россияне могут радоваться росту числа новых случаев COVID-19 Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса Россиян предупредили о заболевании, которое опаснее коронавируса Митрополит Иларион переболел коронавирусом Митрополит Иларион переболел коронавирусом
Общество , Александр Мясников , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
«Навальный съел грибов и запил их самогоном»
Раскрыты подробности о любовнице Тарзана
Раскрыты подробности о любовнице Тарзана
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Ефремов устроил шоу перед сокамерниками
Путин отменил указ Медведева
Путин отменил указ Медведева
Видео
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
01:05
Сход разрушительного оползня в Киргизии попал на видео
Происшествия В мире
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
00:32
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Происшествия
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
00:23
Вышедший через окно пассажир маршрутки попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
00:34
Опубликовано видео нового пожара в Бейруте
Происшествия В мире
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
00:44
Забывший ручную гранату в магазине покупатель попал на видео
Происшествия Новости Москвы
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
00:13
В показательной стрельбе Хаттаба нашли нестыковки
Происшествия
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
00:33
Осквернившие святой источник мужчины попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
00:58
Опубликовано видео стрельб из восстановленных Т-34
Армия
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
00:37
Нашествие тли в Красноярске попало на видео
Происшествия
Новое скандальное задержание в США попало на видео
01:22
Новое скандальное задержание в США попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение