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Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия 

Алевтина Жаркова 50 минут назад
Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий Романов провел крестный ход со своими сторонниками, который внезапно превратился в «крестный бег». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал URA.RU. Источник сообщает, что в акции приняли участие 150 человек, поддерживающих бывшего священнослужителя.
10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схиигумена Сергия, которого ранее в таком же порядке лишили сана. Напомним, летом опальный священник отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь, призвав всех православных встать на его защиту.
Общество , Видео , Сергий Романов , РИА Ura.ru
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