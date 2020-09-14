Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия 

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий Романов провел крестный ход со своими сторонниками, который внезапно превратился в «крестный бег». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал URA.RU. Источник сообщает, что в акции приняли участие 150 человек, поддерживающих бывшего священнослужителя.

10 сентября суд Екатеринбургской епархии отлучил от церкви схиигумена Сергия, которого ранее в таком же порядке лишили сана. Напомним, летом опальный священник отказался покидать основанный им Среднеуральский женский монастырь, призвав всех православных встать на его защиту.