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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Вторую волну объявили в ЕС
Фото: Рамблер
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Водомёты против хороводов. В Беларуси прошла очередная массовая акция протеста;
  • Дело — труба. У Германии появилось несколько вариантов отказа от «Северного потока-2»;
  • В России прошёл единый день выборов. Сработало ли «Умное голосование» Алексея Навального?;
  • Больная Вена. Вторая волна коронавируса продолжает накрывать Европу;
  • Муж как бревно. Жительница Великобритании отпраздновала годовщину совместной жизни с деревом.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Общество , Алексей Навальный
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