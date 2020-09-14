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Иностранцев предложили дактилоскопировать до приезда в Россию 

РИА Новости и ещё 3 3 часа назад
МВД России подготовило ужесточение по мигрантам
Фото: РИА Новости
МВД России разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах, которая предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в РФ, документ есть в распоряжении РИА Новости.

"В целях предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции предусмотреть осуществление дактилоскопической регистрации, фотографирования и, следовательно, идентификации всех иностранных граждан или отдельных категорий (отдельных государств) до въезда на территорию РФ", — отмечается в документе.

Предполагается, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

"Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы ФСБ России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", — поясняется в документе.

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Общество , ФСБ , МВД , РИА Новости
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