МВД России подготовило ужесточение по мигрантам

"Кроме того, в целях повышения уровня контроля в сфере миграции и, как следствие, снижения рисков нелегальной миграции, в том числе с использованием поддельных документов для легализации на территории РФ, предлагается отказаться от миграционной карты с обеспечением автоматической передачи данных о пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ при въезде и выезде из РФ от Пограничной службы ФСБ России в МВД России в полном объеме в режиме реального времени", — поясняется в документе.