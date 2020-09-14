На Камчатке резко выросло число умерших с COVID-19

Количество летальных исходов пациентов с коронавирусом на Камчатке за последние трое суток увеличилось с 49 до 57, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Информация о количестве летальных исходов оставалась неизменной с июля: около двух месяцев на ресурсе сообщалось, что в Камчатском крае c начала пандемии умерли 42 пациента. 10 сентября эта цифра выросла до 43, 11 сентября — до 49, 12 — до 54 и 13 сентября — до 59. Данные на 14 сентября пока не обновлены. Растет и число заразившихся инфекцией: за последние сутки прирост составил 25 человек, в то время как в течение месяца не превышал 15 человек.

Оперативный комментарий в краевом Министерстве здравоохранения по поводу причин всплеска количества летальных исходов пациентов с коронавирусом на полуострове ТАСС получить не удалось.

Режим полной самоизоляции региона ввели 1 апреля, он был отменен 9 сентября. Продолжительное время Камчатка лидировала в ДФО по числу инфицированных на 100 тыс. населения. В настоящий момент коронавирус на Камчатке подтвержден более чем у 4 тыс. человек.