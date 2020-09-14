Какие СМС-сообщения нельзя открывать

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала, что прежде чем открыть СМС-сообщение, следует обязательно посмотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне. Если пользователь получил сообщение от незнакомого человека или в строке «отправитель» указано общее название, например, «Info», то открывать СМС не стоит.

— Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно, — пояснила эксперт.

Она добавила, что любые обезличенные эмоционально окрашенные обращения и сообщения о выигрышах являются мошенническими.

Боровикова предупредила, что вирус, который пользователь получит в результате перехода по ссылке, может похитить персональные данные и оставить без средств на карте. Эксперт отметила, что какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на СМС или при переходе по ссылке, нужно сразу же удалить такое сообщение, передает агентство «Прайм».

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