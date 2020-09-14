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Соловьев постучал зубами в камеру и рассказал об опасности TikTok 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
Соловьев рассказал об опасности TikTok
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о негативном влиянии соцсети TikTok на молодежь. В эфире «Соловьев Live» на YouTube он рассказал об опасности приложения, так как она позволяет манипулировать обществом.

«Чем популярен TikTok? Ты выполняешь задание. А давайте сейчас запишем "Тинь-динь-динь"», — отметил ведущий. Он также привел в пример различные флешмобы, помахав руками, постучав зубами в камеру и показав танцевальные движения.

По словам Соловьева, он не за или против TikTok. Он уверен, что подобные сервисы могут использоваться как для хорошего, так и для плохого. «Куча людей разного возраста, из разных стран, с разными степенями интеллекта даже не понимают, что погружаются в великолепно придуманную технологию», — заметил ведущий.
Соловьев считает созданную в Китае соцсеть инструментом массовой манипуляции людьми. «Это тот же самый "Синий кит", когда дается задание и надо его выполнять», — пояснил он.
Ведущий уверен, что пользователи TikTok «мыслят, как бабочки-однодневки». «Им важен хайп. Они выполняют чужие задания и надеются, что в конце их ждет приз. Этот приз — возможность жить за границей», — заключил Соловьев.
Ранее в TikTok появился новый опасный тренд: его участники делают свои зубы ровнее с помощью пилки для ногтей. По словам докторов, эта процедура может иметь необратимые последствия для здоровья.
Многие пользователи TikTok становятся известными после публикаций роликов, на которых совершают странные или опасные для здоровья действия. Так, один пользователь десять дней подряд пил пищевой краситель синего цвета и регулярно публиковал видеоотчеты о ходе «эксперимента».
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Общество , Владимир Соловьев
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