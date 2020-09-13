Россиян предупредили о новой опасности

"В европейской части России осенью будет второй пик активности лесных клещей. Да, осенью придется быть начеку при походе в лес за грибами, во время пикников и так далее. Если мы говорим о Сибири и о Дальнем Востоке, то таежный клещ осенью не выходит. Но помимо лесных клещей есть еще луговые и степные клещи, они немного другие. У них тоже два пика активности, и с ними осенью можно встретиться на всей территории России. Лучше осенью не расслабляться и быть начеку, поскольку неизвестно какой вид клеща на вас может наползти", — рассказала Белова.
"Нет никакого сезонного деления по заболеваниям. Клещи всегда могут быть заражены патогенами. И осенью, и весной, если вас укусил клещ, то он может быть заражен. Надо быть внимательнее, чтобы вас не укусили", — пояснила кандидат биологических наук.
"Прежде всего, надо обезопасить себя от вируса, от клещевого энцефалита. Если вы вакцинированы, то вы защищены от заражения этим вирусом, даже если зараженный клещ вас укусил. Второй вид профилактики — это то, как вы одеваетесь и ведете себя в лесу. Правильная одежда в лесу — это штаны, заправленные в носки, тогда у клеща нет шанса подползти под одежду. Также футболку надо заправить в штаны, а на голову лучше надеть бандану или кепку", — заключила Белова.