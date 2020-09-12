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Соловьев назвал Ефремова «ничтожеством» 

Моя Москва.онлайн и ещё 3 1 час назад
Соловьев назвал Ефремова «ничтожеством»
Фото: Моя Москва.онлайн
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Михаил Ефремов не сделал для себя выводов после смертельной аварии, в которой погиб Сергей Захаров. Об этом передает РИА Новости.
По его словам, артист «ничтожество, алкоголик, наркоман и преступник». Соловьев также осудил действия адвоката актера Эльмана Пашаева.
По мнению телеведущего, действия юриста сыграли очень важную роль в том, что Ефремова приговорили к значительному сроку.

«Но Ефермов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил», — заявил журналист в эфире своего YouTube-канала.

Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей в июне на Садовом кольце.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Владимир Соловьев , РИА Новости
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