Соловьев назвал Ефремова «ничтожеством» 

По его словам, артист «ничтожество, алкоголик, наркоман и преступник». Соловьев также осудил действия адвоката актера Эльмана Пашаева

По мнению телеведущего, действия юриста сыграли очень важную роль в том, что Ефремова приговорили к значительному сроку.

«Но Ефермов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил», — заявил журналист в эфире своего YouTube-канала.

Уголовное дело в отношении Ефремова возбудили после автомобильной аварии, произошедшей в июне на Садовом кольце.