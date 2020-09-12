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Ефремов обживается в СИЗО 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Ефремов обживается в СИЗО
Фото: РИА Новости
Михаил Ефремов нашел положительные стороны пребывания в следственном изоляторе.
Например, он рад, что ему разрешили гулять на свежем воздухе, постольку ранее он находился под домашним арестом и сидел взаперти.
У него установились вполне добрососедские отношения с сокамерниками.

«Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье об обороте наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные», приводит слова представителя ОНК Григория Иванова портал z-aya.ru.

Также поклонницы заваливают его передачками. Их так много, что свой месячный лимит в 30 килограммов Ефремов уже исчерпал и просит пока больше ничего не приносить.
За несколько дней Ефремов получил уже более ста писем. Так что досуг актера заполнен под завязку — учитывая то, что в камере имеется телевизор, а в специально оборудованном помещении — столы для настольного тенниса.
Как ранее писал «Рамблер», член московской ОНК Ева Меркачева рассказала, что Михаил Ефремов не ведет себя как сноб в СИЗО.
Она считает, что артист при рассмотрении его жалобы на приговор апелляционной инстанцией должен заявить свою четкую позицию, потому что люди хотят увидеть, что он покаялся.
В таком случае есть шанс, что ему снизят срок и заменят колонию общего режима на колонию-поселение, полагает правозащитница.
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Комментарии
Общество , Михаил Ефремов , Ева Меркачева , Григорий Иванов , ФСИН
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